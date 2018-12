Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo: "Non dobbiamo guardare la classifica, ma le loro partite e come hanno giocato: si rivede lo spirito Chievo. Dispiace per l'infortunio di Grassi, martedì non è stata una bella giornata. Bastoni deve ancora migliorare, ha fatto delle gare strepitose e ha ottime caratteristiche sulla costruzione. Ho detto ai ragazzi che col Milan non abbiamo perso per situazioni arbitrali, dobbiamo migliorare quello che abbiamo sbagliato, con un po' più di determinazione e cattiveria potevamo portare a casa un risultato diverso. Stulac? Può giocare insieme a Scozzarella, ho un po' di dubbi di formazione. Ciciretti? Sta dimostrando durante gli allenamenti di essere in ottima condizione, oggi abbiamo inserito Dezi in lista, è stata completata con l'inserimento di Jacopo che è un ragazzo che merita".