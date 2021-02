Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla alla vigilia della sfida contro lo Spezia, vero e proprio scontro salvezza: "Sicuramente la situazione è più complicata di come potevo immaginare. E' vero che si sono fatti due punti in sette partite, ma sono state due mancate vittorie e significherebbe una classifica completamente diversa. Mi ha spinto a tornare il gruppo che conoscevo e di cui avevo certezze. Il risultato non è ancora ottimale, ma sono ancora fortemente convinto di poter raggiungere l'obiettivo, soprattutto dopo la gara fatta con l'Udinese".



LA SETTIMANA - "La partita è lo specchio di quello che si vede in settimana, ad oggi stiamo buttando via la possibilità di fare un'impresa come siamo abituati a fare. In questo momento quello che si sta facendo non basta. Sotto l'aspetto fisico la squadra sta crescendo mentre sotto l'aspetto dell'impegno non ho mai avuto segnali negativi, non posso rimproverare nulla sotto l'aspetto dell'allenamento".



I POCHI GOL 'INATTIVI' - "Credo che sia un aspetto importante non solo per noi ma per il calcio in generale. Su palla inattiva si sbloccano il 70% delle partite. Abbiamo avuto due defezioni: quando accadono questi episodi in allenamento ragiono in maniera positiva. Domani non dovrò mandare nessuno in tribuna e quando siamo stati in emergenza abbiamo sempre tirato fuori il meglio. Ho fiducia di chi ho a disposizione ed un'opportunità per chi magari ha giocato meno finora di dimostrare il loro valore".