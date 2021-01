Roberto, allenatore del, presenta in conferenza stampa la partita con ladi domani: "I tanti infortuni? Quando ci sono gli infortuni bisogna ragionare: noi ragioniamo sull'alimentazione, sui campi, e cerchiamo di fare il massimo per evitarli. Posso ragionare da due settimane a questa parte, non mi piace tornare indietro, ho il massimo rispetto per Liverani e il suo staff e ognuno deve ragionare sul proprio campo. Un aspetto che va migliorato è conoscere la storia del giocatore quando lo vai a prendere. La situazione infortuni è anomala dappertutto"."Una squadra ben allenata da un grandissimo allenatore che non devo presentare io. Pressano alternato, aggrediscono, dobbiamo essere pronti a sapere che ci verranno addosso. Saranno aggressivi, dobbiamo essere bravi tatticamente e mentalmente per il duello fisico, che sarà molto importante. Per uscire con un risultato positivo dovremo essere bravi"."Non parlo di mercato alla vigilia, il mio discorso sulla storia dei giocatori era generico. E' normale che alcuni giocatori che hanno avuto infortuni possano averne altri. Dobbiamo intervenire su giocatori pronti, ma ora pensiamo alla partita di domani"."Difesa a 3? Non è un trasformismo, lo abbiamo iniziato anche l'anno scorso. Non è il sistema di gioco iniziale che porta il risultato positivo o meno, ma come lo interpreti. Con la Lazio siamo partiti in sviluppo con tre difensori dove c'era anche un centrocampista, ma nella stessa partita siamo passati a quattro. La squadra deve essere pronta a dover fare qualsiasi cosa in campo. Lì dove puoi avere un terzino più bloccato puoi giocare a tre, quando hai un terzino di spinta come Pezzella puoi fare questa costruzione. Quello che facciamo lo facciamo analizzando le caratteristiche dei nostri giocatori, degli avversari e lo facciamo pensando a cosa potrebbe darci dei vantaggi"."E' pronto, fisicamente l'ho visto solo per un allenamento però la cosa fondamentale è la motivazione con cui è venuto qui a sposare la causa. E' importante, perché è un momento delicato, dove sei penultimo in classifica e dove l'autostima è migliorata nelle tre partite dove la prestazione c'è stata e dove servirà un risultato positivo perché la miglior medicina è la vittoria. Quello che mi interessa è che quando uno viene, magari viene dal Milan, una grande squadra, e arriva in una squadra penultima in classifica, deve essere motivato. Lui si è presentato bene e questo è un grande punto di partenza".