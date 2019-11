Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro il Milan: "Cornelius si è allenato oggi e domani, è convocato. Probabilmente partirà dalla panchina".



SU KUCKA ATTACCANTE - "Può ricoprire tanti ruoli, in nazionale ha fatto anche il difensore centrale. A Bologna avevamo bisogno di fisicità, sugli esterni mi servivano giocatori come Sprocati e Kulusevski".



SUL MILAN - "Difensivamente il Milan non attende. Dobbiamo essere bravi a tenere la partita in equilibrio. Hanno qualità tecniche importanti, ci sono giocatori che posso risolvere la partita con giocate individuali".



SE ACCETTEREBBE LA CHIAMATA DEL MILAN - "L'unico mio pensiero è non entrare in casa d'altri. Gran parte della mia vita calcistica la devo alla dirigenza rossonera. Il mio unico pensiero è cercare di finire la stagione al meglio".