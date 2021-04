per entrambe: chi vince può ancora sperare nella rimonta salvezza, chi perde è praticamente condannato alla retrocessione.– sono le parole del tecnico gialloblùche, durante la conferenza stampa prepartita di oggi pomeriggio, ha provato a caricare l’ambiente. Di seguito le altre principali dichiarazioni.. Noi dobbiamo ragionare sulla partita di domani, andandoci in maniera determinata per fare sì che siamo noi ad uscire vincitori., stando presenti con la testa nella partita senza ragionare su altro. Di fronte abbiamo una squadra forte sulla carta, con delle problematiche perché viene da 4 sconfitte, ma che ha fatto un’ottima prestazione contro l’Inter”.“Quel che devo fare io è capire gli undici che mi hanno dato più garanzie per la gara di domani. Sarà una partita nella quale bisogna avere qualcosa in più sotto l’aspetto della motivazione., poi ci sono altre scelte legate al fatto che qualcuno si è allenato solo ieri.. Non sempre è dipeso da una volontà mia: se la condizione fisica di entrambi lo permette è una situazione che si può verificare ma bisogna avere anche l’eventuale alternativa, ovvero il poter sostituire uno dei due in caso di necessità”.“Un dubbio che mi porto sempre è quello di Dierckx, contro il Milan se avete osservato bene c’era un giocatore in più che si riscaldava ed era lui, questo significa che se chi ha giocato e aveva un problema avesse dato forfait ci sarebbe allora stato lui titolare.