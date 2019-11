L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha commentato Il pareggio di contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: “La prestazione mi soddisfa, meno il risultato. Dovevamo fare meglio soprattutto nell’ultimo passaggio, anche se sono stati fischiati due fuorigioco sbagliati a Gervinho. Karamoh è rimasto in campo nonostante una distorsione, Kucka e Pezzella hanno stretto i denti. Molti non erano in condizioni ottimali".



La Fiorentina?

"La Fiorentina ha ottima tecnica e giocatori importanti, ci stava di soffrire nel secondo tempo. Speriamo di recuperare presto qualcuno soprattutto per dare un’impronta diversa anche a partita in corso. I miei ragazzi sono molti attaccati alla causa".



La Roma prossimo avversario?

"Sappiamo della loro forza. Hanno un ottimo allenatore, sarà una partita difficile contro una squadra forte”.