Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Roma: "Io credo che questo gruppo, con tutte le difficoltà che sta avendo, non doveva dimostrare maturità. E' chiaro che ci mancava la vittoria con una delle big, ed è arrivata: stasera i ragazzi sono stati bravissimi nell'interpretazione del match, non era semplice contro una squadra come la Roma. Per i giallorossi una sola conclusione da dentro l'area? Sì, la situazione più pericolosa è stata sulla punizione di Kolarov. I ragazzi hanno meritato questa vittoria, la gara era tutt'altro che semplice: penso si stia facendo qualcosa di straordinario".