Giornata di conferenza stampa in casa Parma per il tecnico Roberto D'Aversa per presentare la sfida che vedra i crociati impegnati domani alle ore 12.30 allo stadio Bentegodi contro i Chievo Verona.



Ecco le parole di D'Aversa:" Per domani avremo delle assenze perchè mancheranno Inglese, Biabiany e Grassi ed oggi nella rifinitura si è infortunato Gagliolo. Ceravolo non si è allenato, ma ci sarà. Siamo consapevoli che domani avremo una grande opportunità per la salvezza, ma non sarà una gara semplice, il Chievo è ostico ma siamo pronti, l'importante è andare in campo con il giusto atteggiamento. L'impatto con la Serie A? Ci sono allenatori molto preparati tatticamente, su di me non do un giudizio, ma lo lascio fare agli addetti ai lavori. Fino ad ora abbiamo fatto qualcosa di straordinario, dobbiamo anche pensare da dove siamo partiti.