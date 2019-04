L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Torino, annunciando che Gervinho e Bruno Alves non saranno convocati per la gara di domani: "Chiaramente il tempo per ricaricare le pile è stato poco. Ho deciso quindi che Gervinho e Bruno Alves non saranno nella lista dei convocati per domani, non stanno bene”.