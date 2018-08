Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Spal: "L'aspetto fisico conta, ma è ancora più importante l'aspetto mentale. Dobbiamo lavorare durante la settimana, cercando di migliorare sotto questo punto di vista. Curve chiuse? Si sentirà meno il pubblico, però c'è sempre il rettangolo di gioco. Alla fine ciò che conta è l'interpretazione della partita da parte dei giocatori. Gervinho? In questo momento non penso possa avere 90' nelle gambe. Lavoreremo per portarlo quanto prima in condizione".