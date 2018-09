Ai microfoni di Sky, nel post-partita di Parma-Cagliari, l'allenatore dei crociati



IL GOL DI GERVINHO - "Una rete del genere non la vedevo da anni. Ho la fortuna di avere un giocatore molto importante, che si è presentato qui con un'umiltà unica. Poi come giocatore lo conosciamo, il nostro obiettivo è farlo andare in condizione e far sì che non si faccia male".



LE CERTEZZE DEL PARMA - "Abbiamo un undici già fisso? Purtroppo abbiamo fatto mercato solo nell'ultima settimana. Ora stiamo dando continuità ad una formazione, perché la continuità si ottiene giocando insieme. Nel momento in cui vanno in campo dei giocatori che cominciano a conoscersi, si ottengono vantaggi. Abbiamo dei giocatori che rientrano dagli infortuni e hanno bisogno di recuperare. Avrei voluto mettere Ciciretti, ma non ci sono riuscito, confido però che ci sarà spazio per tutti".