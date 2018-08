Queste le parole dell'allenatore del Parma D'Aversa in conferenza stampa: "Mi auguravo un Parma propositivo perchè ci tenevamo a fare bene in casa. Per un'ora dell'ottimo calcio da parte nostra poi abbiamo pagato cinque minuti abbiamo preso il secondo gol, la gestione della palla doveva essere migliore. L'amarezza per il risultato ma la soddisfazione per come i ragazzi hanno interpretato la gara. I ragazzi hanno fatto di tutto per portare a casa un buon risultato. Sicuramente Inglese è un giocatore forte e il nostro gioco passa dalle sue caratteristiche che danno la possibilità agli esterni di lavorare meglio. Quello che ci tenevo a vedere stasera è la voglia di portare a casa un risultato contro una squadra molto più abituata di noi alla Serie A. Inglese l'ho cambiato per problemi fisici. Dobbiamo gestire i giocatori per essere attenti alla loro condizione fisica in questo momento della stagione".