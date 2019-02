Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter: "Nel primo tempo siamo partiti forte, nel primo quarto d'ora siamo stati migliori. Poi si è sofferto, ma se gli episodi fossero stati dalla nostra parte avremmo potuto portare a casa il risultato. Poi è vero che potevamo fare arrivare maggiori palle verticali agli attaccanti".



INGLESE - “Credo che sia il classico centravanti completo, che partecipa a tutte e due le fasi. E' il primo a mettersi a disposizione della squadra, ha già fatto otto gol nonostante abbia saltato parte delle partite per infortunio. E' sempre un giocatore che mette in difficoltà gli avversari, considerando che i centrali dell'Inter sono molto forti. Ma per me può essere titolare in Nazionale".



PERISIC - “Tutto chiarito con lui? Ma sì, è la tensione del campo. Cose che succedono".