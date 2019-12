Intervenuto a Sky Sport, l’allenatore del Parma Roberto D'Aversa si è così espresso dopo il pari interno col Brescia: "Nella ripresa siamo calati un po', abbiamo concesso qualcosina in più rispetto al primo tempo, però devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi a riprenderla: non era semplice, ci hanno creduto fino alla fine. La prima parte del campionato non si è conclusa come volevamo, dato che desideravamo una vittoria, però, per come si era messa, devo solo fare i complimenti ai ragazzi: anche oggi qualcuno di loro è sceso in campo in condizioni fisiche non ottimali. In questo momento noi abbiamo fuori giocatori importanti come Inglese e Cornelius. I ragazzi hanno fatto qualcosa che va oltre le loro possibilità, di questo va dato merito a loro. Mi auguro però che dopo questa breve vacanza si rientri ancora più convinti e magari ancora più ambiziosi per poter far meglio".









KULUSEVSKI - “Veto sulla sua partenza? La società sa quanto è importante per noi questo giocatore. Bisogna considerare il fatto che non so quante società e quanti allenatori gli avrebbero dato questa possibilità sin dall'inizio, bisogna dare continuità al ragazzo. Per noi è un vantaggio tenerlo, questo è chiaro. Io penso che tra le linee sia devastante, anche quando parte largo l'obiettivo è quello di accentrarlo. Per fare il centrocampista è ancora un po' leggerino a livello difensivo: non a livello di corsa, ma di struttura, pensiero, concetto. Lui sfrutta al meglio le sue caratteristiche nel reparto avanzato. Di giocatori bravi ne ho avuti, ho allenato anche Andrea Conti. Dejan è di prospettiva, mi auguro che tutto questo parlare di sé non lo porti a cambiare le sue caratteristiche. Però è un ragazzo intelligente. Veto? Potete insistere fino a stasera, ma per me deve rimanere (ride, ndr). Più chiaro di così... Se la società prende un'altra decisione, qualcuno dovrà venirmelo a dire. Inter? Penso che si siano interessati, il ragazzo è di valore. Però per il bene nostro, del giocatore e dell'Atalanta, è meglio se il giocatore concluda l'anno qui. Anche perché oggi ho perso anche Gervinho, qualcuno lasciatemelo per favore".



CRESCITA - “Concedetemi di dire che c'è stata una crescita importante anche da parte di giocatori come Iacoponi e Scozzarella. E' importante anche la crescita di ragazzi così che hanno un grande senso di appartenenza".