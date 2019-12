Dopo la sconfitta contro il Milan, l’allenatore del Parma D’Aversa ha così parlato in conferenza stampa: “Sicuramente non l'abbiamo preparata per perdere al novantesimo. Di fronte avevamo una squadra che veniva da partite fatte bene, il valore del Milan è importante. il rammarico maggiore è per quanto riguarda la classifica, in una situazione di difficoltà numerica sarebbe stato importante fare punti. Negli ultimi minuti delle due partite abbiamo buttato via tre punti e non deve accadere. Kulusevski? Sotto l'aspetto dell'impegno ha fatto un'ottima partita. Se consideriamo che ha fatto una partita in linea con la squadra, dobbiamo dare merito al Milan che spesso raddoppiava. Oggi non ha fatto una bellissima prestazione ma in linea con i compagni".