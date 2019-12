Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla a la Repubblica di Dejan Kulusevski: "Ha un potenziale enorme. Dejan percorre 12-13 km a partita, ora sta a lui. A me piacciono gli esterni di piede invertito e lui è un sinistro. L’ha scovato l’Atalanta, quelli non sbagliano mai i giovani. Via a gennaio? No, fino a giugno rimane qui. Conviene a lui per primo".



SU CONTE - "Lo conobbi quando era il secondo di De Canio al Siena e io ancora giocavo. Passiamo le vacanze insieme senza mai parlare di calcio. Antonio è un ragazzo di valori ed è il padrino di mia figlia. L’amicizia è nata prima tra le nostre mogli".