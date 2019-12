Daniele Faggiano, ds del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Milan: "D'Aversa? Siamo soddisfatti, fanno piacere gli elogi al mister, è stato poco pubblicizzato il suo lavoro. Lavora tanto, su ogni minimo particolare".



SU KULUSEVSKI - "Ci siamo trovati bene con il settore giovanile dell'Atalanta. E' un giocatore importante, ottimo per le sue duttilità. A gennaio non potremmo privarci di un giocatore così importante, è un 2000 gode della fiducia della squadra, in primis Gervinho che ha un'intesa importante. Dal 30 giugno dovete chiedere all'Atalanta e a Sartori. Prima non si muove, l'Inter non me l'ha mai chiesto".