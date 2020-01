Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, a Sky Sport ha commentato così la prova di Dejan Kulusevski contro l'Udinese: "A volte fa ancora delle cose in maniera frenetica, perché vuole sempre dimostrare quanto vale. Dejan però ha un potenziale enorme e ha margini di miglioramento importanti, è un calciatore completo. Vi posso dire che Dejan ha anche un problema fisico. Ora si guarda come un investimento della Juve, non va visto ancora così ma come una risorsa del Parma. Deve giocare per l'età che ha, ha fatto ciò che ha fatto perché ha messo in campo le sue qualità, abbina qualità e quantità. Deve migliorare, ma deve giocare in maniera serena".