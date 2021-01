L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa ha dichiarato dopo la sconfitta sul campo della Lazio in Coppa Italia: "Pensavamo di andare ai tempi supplementari e invece alla fine abbiamo preso gol, peccato perché abbiamo disputato una grandissima partita".



"Kurtic in difesa ha sfoderato un'ottima prestazione, abbiamo una marea di infortunati. Mihaila ha un potenziale enorme, ma deve ancora strutturarsi fisicamente. Il punto non è essere calciatori giovani o vecchi, ma bravi o meno bravi. Ad esempio Kulusevski aveva fatto la differenza arrivato dalla Primavera".