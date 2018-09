Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di stasera contro la Juventus.



Queste le sue dichiarazioni: "Sicuramente c'è un po' di rammarico per l'andamento delle prime due partite. Meritavamo di più, soprattutto con l'Udinese. La Serie A però è questa, non si possono commettere errori e dobbiamo crescere il più velocemente possibile. Cristiano Ronaldo? Si parla molto di lui, credo che sia uno dei giocatori più forti al mondo e lo ha dimostrato, ma non dobbiamo preoccuparci solo di lui, perché affronteremo una squadra fortissima. Speriamo in una loto giornata storta. La città è carica per la partita ma non dobbiamo caricare troppo l'ambiente, altrimenti rischiamo di commettere errori".