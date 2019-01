Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spal: "Per divertirsi c'è solo un modo, quello di fare risultati. Questa posizione di classifica non ci deve fare sentire appagati, non deve cambiare nulla sotto l'aspetto dell'atteggiamento in campo e in allenamento. Barillà si è gestito in settimana, rientra Scozzarella. Kucka non è al 100% e per Stulac pensavamo fosse una cosa più leggera. Domani saranno tra i convocati Dezi e Munari, avrei voluto dare più tempo a Kucka per prendere condizione, ma potrei doverlo utilizzare dall'inizio. Deciderò all'ultimo su diverse situazioni, anche in base all'avversario. Il presidente mi vuole qui per 10 anni? Ad un allenatore fa sempre piacere ricevere certi elogi, ma credo che gran parte dei meriti vadano ai ragazzi e alla società solida che abbiamo alle spalle. Le vittorie vanno sempre condivise con tutti".