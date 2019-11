Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna: "Numericamente non siamo messi benissimo, ma siamo abituati. Daremo qualcosa in più, abbiamo dimostrato che nelle difficoltà sappiamo compattarci".



SULLA DIFESA - "Il Bologna è organizzato, difficilmente concedono fraseggio agli avversari. Orsolini e Sansone sono giocatori di qualità".



SU MIHAJLOVIC - "Gli darei la panchina d'oro per quanto fatto l'anno scorso, sarebbe un riconoscimento di cui saremmo tutti felici. E' un esempio per tutti, mi sarebbe piaciuto vederlo in panchina".



SULL'INCONTRO CON GLI ARBITRI - "Incontri così possono chiarire alcune dinamiche. Non ci sarà mai soddisfazione massima perchè l'errore è umano, quello che infastidisce è la diversa visione di alcuni episodi".



SU KULUSEVSKI - "E' un 2000, grandi club lo osservano. Dobbiamo tutelarlo".