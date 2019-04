Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida al Milan: "Il Milan verrà qui a giocare col classico 4-3-3, ma non è il sistema di gioco a creare problematiche o renderle più semplici, dovremo ragionare anche sulla gara di andata dove facemmo una gara molto importante. Passammo in vantaggio e creammo i presupposti per fare altri gol. Sono periodi diversi, ma ora veniamo da due risultati positivi e abbiamo ritrovato lo spirito battagliero di una squadra che si deve salvare, non c'è niente di scontato nel calcio. Giochiamo senza fare calcoli, noi dobbiamo andare in campo dando il massimo senza precluderci alcuna possibilità".