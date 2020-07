Roberto, allenatore del, parla in conferenza stampa al termine della partita persa 2-1 contro l': "L'episodio della punizione ha cambiato l'esito della partita, come l'ha cambiato il non aver concretizzato tutte le situazioni da gol create oggi e analizzando l'ultimo periodo dell'Atalanta nessuna squadra li ha messi così in difficoltà come i ragazzi stasera. Sono rientrati in partita ma anche sul 2-1 abbiamo avuto un'occasione per pareggiare dove abbiamo preso un giocatore sulla linea di porta. Detto questo il rammarico è di non aver portato a casa punti e analizzando la partita qualcosina avremmo meritato, il pareggio ci sarebbe stato stretto. Purtroppo è accaduto questo, ragioniamo sugli errori commessi"."Se si analizza il girone di ritorno, con l’Atalanta che ha perso solo con la SPAL, una partita che vidi dal vivo e la SPAL fece molto bene, non c’è stata squadra che li ha messi così in difficoltà. Da parte nostra ci deve essere l'orgoglio di aver fatto una grandissima prestazione, dall'altra ci deve essere rammarico per non aver portato a casa il risultato, che è l'unica cosa che conta".“Siamo stati fortunati a prendere un giocatore così forte nonostante la giovane età. Sono convinto che mentalmente possa fare ancora meglio, vada sempre a migliorare. Alla sua età si può avere un periodo di appannamento, si può scemare nella condizione. E’ un ragazzo con i piedi per terra e per l’età che ha ha forza mentale devastante, lui nella sua testa è convinto di arrivare e di diventare uno dei più forti e secondo me lo diventerà, cosa che lo è già perché un ragazzo così giovane che ha un impatto così non lo ricordo".