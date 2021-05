L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro la Sampdoria, l'ultima dei gialloblù prima della retrocessione in Serie B."Grazie a tutti voi. La notte mi giro e mi rigiro dentro al letto per capire come abbiamo fatto a buttare un campionato. Non so se sarà la mia ultima conferenza stampa, sicuramente sarà l'ultima di una stagione travagliata"."Ci tengo a ringraziare tutte le persone che lavorano a supporto della prima squadra, il mio staff, il team manager, tutti quelli che sono dietro questa società. Mi spiace sicuramente per l’esito finale, non sono riuscito purtroppo a preservare la categoria, c’è grande dispiacere da parte mia"."I tifosi devono continuare a fare quello che hanno fatto, dimostrare vicinanza alla squadra. Sono rimasto qui per un periodo lungo, quello che è successo quest'anno non cancella i tre anni e mezzo precedenti. Sappiamo che andiamo ad affrontare la partita in un bell’ambiente, cercheremo di onorare l’ultimo impegno, evitando gli errori che ci hanno condannati a retrocedere"."Il futuro? Ho un altro anno di contratto con il Parma, la società farà le sue valutazioni e alla fine vedremo se andiamo avanti o no. Nel momento in cui mi si presenterà un progetto lo valuto, Parma non si può considerare in base alla categoria. Quando ho scelto Parma ho rifiutato altre piazze di categoria superiore, a testimoniare che il blasone e la storia di questa squadra vanno oltre la categoria".