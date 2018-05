Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Bari: "Credo che, potenzialmente, la squadra biancorossa fosse una delle più attrezzate per vincere: basta pensare ai nomi dei subentrati di oggi, vale a dire Brienza e Floro Flores. Non era facile ripartire dopo Cesena, ma questi ragazzi hanno dimostrato per l'ennesima volta di saper reagire alle difficoltà: oltre alle qualità tecniche, questa squadra ha anche quelle morali. Al di là di quanto successo a Cesena, stiamo facendo qualcosa di importante. Cesena? I ragazzi sono stati bravi sotto l'aspetto mentale. La delusione era troppo forte dopo Cesena, non c'era una bell'aria, però sono stati bravi a trovare la giusta concentrazione e a credere nei propri mezzi. Nel finale col Bari siamo stati un po' fortunati, però analizzando la gara abbiamo sbagliato anche noi delle occasioni: considerando i 90', credo si tratti di un risultato giusto".