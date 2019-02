Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa analizza a Radio Rai il 3-3 in rimonta in casa della Juventus: "Siamo partiti bene, poi abbiamo subito la forza di questa Juve. Non era facile riprendere la partita sotto di due gol contro questa squadra, i ragazzi sono stati bravissimi e gli episodi ci hanno premiati. Gervinho ha caratteristiche importanti, nel primo tempo poteva fare molto meglio, nella ripresa è migliorato anche se aveva meno spazi. Mi stupiscono le sue qualità tecniche, non è facile trovare un giocatore così veloce e così bravo tecnicamente. Siligardi è bravo tecnicamente, è entrato bene in partita come Stulac e Sprocati. Inglese è completo, si sacrifica nella fase difensiva e trascina tutta la squadra, è venuto qui per dimostrare tutto il suo valore e credo lo abbia fatto. Bruno Alves è rimasto, sarei stato felice per lui se fosse andato alla Juve perché è un esempio per i giovani, ma sono felicissimo che sia rimasto perché è davvero importante per noi".