Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa presenta in conferenza stampa la sfida con il Napoli: "Credo che loro giocheranno con il 4-3-3, ragioniamo su di noi e non sulle loro caratteristiche. Io ho le mie difficoltà di scelte, ho qualche dubbio. Che ambiente mi aspetto? Fa piacere in un campo con entusiasmo, dispiace non avere i nostri tifosi al seguito: si parla tanto delle famiglie allo stadio ma poi si allontana la gente. La settimana? I primi giorni abbiamo lavorato sapendo delle possibilità che cambiasse l'allenatore e ci siamo concentrati su noi stessi. Non possiamo pensare di essere a pari livello con il Napoli, loro sono costruiti per lottar per lo scudetto, hanno avuto qualche difficoltà in campionato ma hanno passato il turno in Champions. È una squadra forte con caratteristiche e qualità importanti, dobbiamo andare lì pensando di concedere poco e con voglia di fare una bella partita. Troveremo una squadra che vuole dimostrare, dovremo essere bravi a portare a casa un risultato importante nonostante le assenze. Chi toglierei al Napoli? Si pensa più al collettivo che al singoli, Milik è rientrato bene e ha fatto gol. Sta a noi far sì che il loro momento di difficoltà si prolunghi. Difficoltà nell'affrontare una squadra che ha cambiato allenatore? Ci sono perché c'è meno materiale su cui lavorare, sapendo come ha lavorato Gattuso possiamo supporre il sistema di gioco, ma possiamo analizzare solo le partite del Milan. Firmare per un pareggio? Se pensiamo di portare via un punto non porteremmo niente a casa. Vorrei che la squadra andasse a fare una partita di personalità perché per uscire da Napoli con un buon risultato ci vuole una gara di personalità. Inglese nel 2020? Lo staff sta lavorando per renderlo disponibile per la partita prima delle vacanze, speriamo di recuperare più giocatori possibili, stesso discorso per Kucka e Scozzarella. Karamoh ha tempi più lunghi. Grassi titolare? Parlo dei dubbi ma non delle scelte, non le ho ancora fatte. Sentito Gattuso? No perché lo vedo domani. C'è dispiacere per il fatto che è andato via Ancelotti che per un allenatore giovane ed emergente come me è un esempio, avendo conosciuto entrambi nella parentesi al Milan. Sono dispiaciuto per mister Ancelotti, farò l'in bocca al lupo a Gattuso al campo sperando che magari possa iniziare il percorso positivo dopo la nostra gara".