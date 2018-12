Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta in rimonta contro il Milan: "Siamo stati bravi a contenere la veemenza iniziale di una grande squadra come il Milan. Siam stati bravi a passare in vantaggio, non bravissimi a non far passare del tempo prima del pari, anche se non ho rivisto l'azione. Indipendentemente dalla scelta arbitrale la palla appena conquistata non andava persa al limite dell'area. Poi bisognerebbe valutare se la sfera passa sotto la gamba di Calhanoglu oppure no. Non recriminiamo sugli episodi ma torniamo a casa con zero punti pur disputando una buona gara, pensando agli errori commessi da parte nostra".



Ti aspettavi qualcosa di più sulle ripartenze?



"A differenza degli altri match abbiamo avuto qualche lacuna nel rifornire immediatamente i giocatori davanti. Però loro con un giocatore molto veloce come Abate da centrale ha limitato questo tipo di ripartenze. Noi, però, dopo aver riconquistato palla, non facevamo partire subito l'azione. Peccato, anche perché nel primo tempo la palla gol più ghiotta l'abbiamo avuta noi. C'è rammarico perché loro avevano giocato giovedì e potevamo essere più attenti nella seconda parte di gara, magari facendoli girare a vuoto".



Come sta Gervinho?



"Negli ultimi minuti del primo tempo aveva già provato un leggero fastidio. Poi è un giocatore intelligente e sa gestirsi: ha capito che era meglio fermarsi e così l'ho sostituito. Ora vedremo".