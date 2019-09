Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Rai al termine della partita vinta per 1-0 dai suoi contro il Sassuolo: "Analizzando la partita è stato un successo meritato, venivamo da due partite casalinga senza essere premiati dal risultato. E' un risultato giusto per quanto fatto in questa partita. Inglese? E' normale che non è contento dopo un rigore fallito, ha fatto un'ottima prestazione. Quello che mi conforta è la prestazione. Non siamo molto fortunati con il VAR, a volte non deve sostituire completamente l'arbitro".