Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa: "Stamattina si è fermato Bruno Alves che non sarà della partita come Laurini. Bruno è un giocatore importante, ho a disposizione due alternative e deciderò chi far giocare. Le sconfitte come quella con la Spal servono per migliorare, farci capire che dobbiamo andare in campo con alcune componenti fondamentali: intensità, determinazione, dove non le mettiamo in campo andiamo in difficoltà. Cosa le fa scattare? Le sconfitte sono diverse, è una questione mentale. Se si va ad analizzare sotto l'aspetto della qualità delle rose non dobbiamo pensare che possiamo essere superiori. Il Genoa a livello numerico è superiore a noi, sarà una partita difficile. La differenza che si è vista è che una squadra voleva vincere a tutti i costi e un'altra che ha fatto meno. Siamo i primi dispiaciuti. Differenze Genoa-Empoli? Le caratteristiche sono quelle, fare la partita e sfruttare i giocatori in avanti. Non sarà una partita facile. Dobbiamo fare di tutto per fare risultato, come loro: i punti valgono doppio. Nazionali? Viaggiare molto può portare conseguenze a livello fisico, ma l'aspetto mentale è più importante. Fino a domani valuteremo chi può scendere in campo dall'inizio o chi può subentrare. Grassi? Sta iniziando a lavorare con continuità, ha risolto un piccolo problemino avuto lunedì. Valutiamo, dopo un infortunio così lungo si usa far rientrare gradualmente, a partita in corso con ritmi non altissimi. È un giocatore importantissimo, vedremo domani. Esperimenti dietro? No, in rosa c'è un ragazzo che ha fatto due partite con la nazionale albanese quindi nella mia testa devo ragionare sia su Dermaku sia su Pezzella se dovessi accentrare Gagliolo. Le soluzioni sono queste, valuteremo il fatto che Dermaku ha fatto due partite ma è pur sempre un nazionale quindi dà ampie garanzie. Andreazzoli quasi esonerato? Dove ho avuto esperienze dove l'allenatore era in bilico da parte mia non c'è mai stato niente. In una squadra di calcio l'allenatore ha le sue responsabilità, ma i giocatori vanno in campo. I giocatori andranno in campo in maniera professionale e sono contento di vedere Andreazzoli in panchina perché ci siamo affrontati diverse volte e credo che spesso e volentieri si addossino le responsabilità all'allenatore".