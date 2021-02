In un'intervista concessa a Sky Sport, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha parlato così dopo il ko col Bologna: "L'aspetto positivo è che peggio di così non possiamo fare, c'è solo da migliorare. E' inutile nascondersi dietro le difficoltà. Dobbiamo capire ciò che va fatto in campo per portare a casa un risultato. Dopo un'ottima settimana di lavoro, difficilmente potevo immaginare una gara del genere, ma non tanto sotto l'aspetto dell'impegno. I primi due gol sono emblematici. Quello che determina è la voglia di portare a casa il risultato, spesso e volentieri ci facciamo gol da soli, e questo non possiamo permettercelo in un campionato difficile come la Serie A. Ora mancano 17 gare, è ancora lunga: l'aspetto positivo è che siamo a 3 punti dalla salvezza"