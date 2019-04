Ecco le dichiarazioni di Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, alla vigilia della sfida di campionato sul campo del Sassuolo: "Sierralta e Bruno Alves non sono convocati, quindi ho solo 6 difensori a disposizione e serve ragione anche su questo. Recuperiamo Gervinho insieme a Sprocati: entrambi hanno fatto l'allenamento di oggi totale con la squadra, valuterò domani. In ogni caso, a prescindere dal sistema di gioco ciò che conta è l'atteggiamento. Come abbiamo fatto con il Torino, Dobbiamo cercare di sfruttare le lacune del Sassuolo e limitarne i pregi. Loro ora sono più pratici, un po' meno votati al possesso palla. Possono schierarsi con la difesa a 3 o a 4 a seconda degli attaccanti avversari. In ogni caso, da parte nostra ci vuole compattezza di squadra e creare presupposti da gol. Per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo far punti. Così come il Sassuolo, che cercherà di fare il risultato pieno per vendicarsi dell'andata (il Parma vinse 2-1, ndr) e per raggiungere la Fiorentina, stando alle loro dichiarazioni. Il nostro pensiero deve essere quello di dare continuità, non sempre ci siamo riusciti anche per i vari infortuni subiti quest'anno. Per fortuna ora stiamo recuperando piano piano alcuni giocatori che ci aiuteranno a salvarci. Tutte le gare adesso sono importanti per raggiungere il nostro obiettivo, anche se nessuna è l'ultima spiaggia. Il nostro pubblico ha sempre dimostrato ​ vicinanza e appartenenza a questi colori. Ceravolo? Si sta vedendo quanto è convinto di dare il proprio contributo, questa Serie A se l’è sudata sul campo lo scorso anno dopo diverse battaglie. Dispiace per l’assenza di Inglese ma Fabio ha l’opportunità di poter dare il proprio contributo in questa categoria, e per orgoglio e senso di appartenenza lo sta dimostrando: in settimana ha avuto un problema alla schiena, si è fermato ma ha fatto di tutto per esserci, così come contro il Torino e a Frosinone è sceso in campo nonostante la condizione fisica. Già solo per questo è un ragazzo che va elogiato​."