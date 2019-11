Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Gervinho? I dottori stanno facendo di tutto per recuperarlo, giovedì faremo valutazioni definitiva se averlo col Bologna o meno”.



SU CORNELIUS – “È un giocatore importante, veniva da sei mesi di inattività quando ce lo hanno proposto. Aveva le caratteristiche ideali per il nostro gioco, anche alla luce dell’assenza dell’anno scorso di Inglese, che ci ha creato grandi difficoltà. Andreas sta giocando perché ha lavorato sodo, non solo per l’assenza di Inglese. Lui stesso conferma che è la migliore stagione della sua carriera, spero possa continuare così”.