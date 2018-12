Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha analizzato il pari contro il Chievo a Radio Rai: "Per come si era messa la gara, eravamo andati sotto contro una squadra rivitalizzata da Di Carlo, è un punto guadagnato, chiaro che noi volevamo vincerla per avvicinarsi al nostro obiettivo che è la salvezza, ma il rammarico è solo per il risultato, non per la prestazione, noi dobbiamo andare in campo per salvarci, l'obiettivo è questo e andiamo avanti in questa maniera. Due punti persi? Dipende dalla prospettiva, quando vai sotto non è sicuro che un Parma debba ribaltare il risultato contro il Chievo che in questi anni ha dimostrato una certa mentalità e ha grande esperienza in Serie A. C'è dispiacere ma per come si era messa abbiamo guadagnato un punto, perché l'anno scorso c'è stata una squadra che ne ha perse 11 di fila, il campionato di Serie A è molto difficile".



SU INFORTUNI E MERCATO - "Gervinho non è un infortunio grave, ci auguriamo che nel giro di 2-3 settimane possa tornare. Grassi invece ha finito la stagione, l'intervento è andato bene e lo saluto. Non è stato molto fortunato, era già stato fermo due mesi per una botta al polpaccio, ci dispiace, ma ha reagito bene all'intervento. Per il mercato è ancora presto ma la società sa dove deve intervenire".



SUI 9 ITALIANI IN CAMPO - "Con sei che l'anno scorso hanno contribuito alla vittoria del campionato, l'obiettivo resta la salvezza, se lo raggiungiamo poi potremo cambiare ma al momento resta questo".