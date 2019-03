Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa commenta in conferenza stampa la sconfitta in casa della Lazio: "Abbiamo cercato di fare qualcosa fino al primo gol, poi la squadra si è sciolta. Atteggiamento e interpretazione della gara sbagliati, mi prendo anche io le responsabilità come tutti. Anche il cliente era sbagliato, visto che c'era la Lazio. Per quanto riguarda le ripartenze, sapevamo che la Lazio ha giocatori che ti possono fare male, la differenza nel primo tempo è stata nelle motivazioni: nei contratti e nei duelli ci sono stati superiori, se ci aggiungi che sono anche più forti diventa complicato. Il diverbio con Banti? Un malinteso parlando dell'episodio in area del primo tempo, lasciamo perdere. Abbiamo sbagliato molto contro l'avversario sbagliato. Le difficoltà le abbiamo avute sulla fascia destra, dove Patric come terzo spingeva moltissimo assieme a Marusic: quando spingeva lo spagnolo, non riuscivamo a restare compatti con gli attaccanti. Contro la Lazio rischi di fare figuracce, almeno nella ripresa c'è stato un atteggiamento diverso, anche se recuperare 4 gol contro una squadra così forte era praticamente impossibile. Lazio da Champinos? Se si vanno ad analizzare il campionato sbagliato dove l'avrebbe meritato e quello attuale dove il collettivo già si conosce, la Lazio può arrivare alla Champions. Inzaghi bravo ora a cambiare il modulo. Poi in una stagione tante volte spuntano difficoltà ignote, come gli infortuni. La Lazio con la rosa al completo è molto forte".