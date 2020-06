Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla alla vigilia della sfida contro il Genoa: "A parte qualche acciacco la squadra ha risposto molto bene al post-gara di una partita comunque impegnativa, dove si è lottato fino all’ultimo minuto. Devo dire che la squadra sta abbastanza bene. E’ chiaro che mi riservo ancora la giornata di domani, prima della gara, per fare alcune valutazioni. In questo momento è molto importante evitare degli infortuni e quindi, sapendo la storia di qualche giocatore, dovremo valutare anche questo".



SULLA ROSA - "Credo che ci siano alcuni giocatori che possono spostare gli equilibri entrando dalla panchina come possono tranquillamente cambiare gli equilibri giocando dall’inizio. Gervinho è un calciatore che può fare la differenza e lo abbiamo visto anche a Torino dove è stato bravo ed importante nell’azione del gol. Lo stesso vale per Karamoh, Caprari, Sprocati, Siligardi che in questo momento non c’è ed è fuori. Sono calciatori che possono determinare anche subentrando dalla panchina: è un potenziale enorme e mi auguro al più presto di riavere anche Roberto Inglese".