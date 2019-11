Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: "Tornano Gagliolo e Cornelius, mentre in panchina avremo Brunop Alves e Laurini, ma quest'ultimo solo perchè vuole stare vicino alla squadra. Faremo di tutto per fare un risultato positivo. Affronteremo una squadra forte, possono farci male perchè hanno diverse armi".



SUI GIOCATORI IN NAZIONALE - "Ce ne sono già stati abbastanza, egoisticamente preferivo ce ne fosse qualcuno in meno. Il nostro unico obiettivo è la partita con la Roma".



SU KULUSEVSKI - "E' molto maturo, se consideriamo la sua età. Un allenatore non regala niente a nessuno, siamo stati bravi a credere in lui ma anche lui è stato bravo. Partenza a gennaio? Non voglio nemmeno pensarci".