Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, commenta a Radio Rai il successo sull'Empoli: "Era importante vincere per il nostro obiettivo. I ragazzi sono stati bravissimi, una prestazione di sofferenza contro una squadra che fa ottimo calcio. Gli scontri diretti hanno una valenza diversa, quindi un plauso ai ragazzi per aver portato a casa un risultato importante. Gervinho? Stiamo cercando di non rischiarlo per evitare infortuni, speriamo quello di oggi sia solo una cosa leggera. E' un giocatore che può fare la differenza, ma oggi tutti hanno sudato e portato a casa il risultato. Stasera mancavano Inglese, Grassi e altri importanti, ma chi ha giocato ha fatto una prestazione importante".