Matteo Darmian, difensore del Parma, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club gialloblù nel corso di un meet and greet allo Stadio Tardini: "Personalmente la gara di domenica penso sia andata abbastanza bene, fisicamente mi sono sentito bene e credo che le due settimane della sosta, utilizzate per conoscere bene i miei compagni, abbiano dato un buon frutto. L’intesa è già buona ma migliorerà settimana dopo settimana. Mi è dispiaciuto però perché davanti al nostro pubblico non abbiamo ottenuto ciò che volevamo, cioè i tre punti. Ritengo comunque che abbiamo fatto una buona partita e dalle cose buone che abbiamo fatto domenica dobbiamo ripartire per prepararci bene alla gara contro la Lazio. Ho giocato in Premier negli ultimi 4 anni, fino allo scorso anno il VAR non c’era a differenza dell’Italia. E’ una cosa alla quale devo abituarmi rapidamente ma come prima volta ammetto che è stata strana, la partita è stata spezzettata. Ritengo comunque che sia uno strumento utile che aiuterà non solo gli arbitri per prendere le decisioni corrette".



SULLA CONDIZIONE - "Io cerco sempre di lavorare al meglio e di migliorare, sotto tutti i punti di vista. Da quello fisico lavoro con la squadra da due settimane, migliorerà l’intesa con i compagni che reputo sia già buona ma non solo, anche gli schemi e ciò che chiede il mister può essere sempre migliorato. E’ quello che cerco di fare giorno dopo giorno per poi la domenica cercare di aiutare la squadra a portare punti a casa. Kulusevski? Può migliorare tantissimo, sia lui che la nostra intesa. Ha delle grandissime qualità e lo sta dimostrando in queste partite. E’ un ragazzo per bene, sicuramente farà parlare di sé".



SULLA ROMA - "La gara di domenica la stiamo preparando nel migliore dei modi, sicuramente arriveremo pronti. Sappiamo di affrontare una squadra forte, composta da calciatori con qualità. Dovremo essere concentrati e determinati dal primo all’ultimo minuto, ma andremo a Roma per cercare di fare risultato".



SU KARAMOH - "E’ un calciatore importante per la squadra e per la Società. Siamo un gruppo unito, sicuramente questa deve essere la base per costruire la salvezza".