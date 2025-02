Parma, Djuric ko al ginocchio: l'esito degli esami, quante partite salta

Ilperderà per un lungo periodo, attaccante arrivato nel corso del mercato invernale dal Monza e uscito infortunatosi al ginocchio destro nel corso della gara, poi persa, dai gialloblu contro il. Il centravanti serbo si è accasciato a terra dopo uno scontro con Felici che lo ha costretto a chiedere il cambio dopo una torsione innaturale del ginocchio.Oggi Djuric si è sottoposto agli esami strumentali di rito che purtroppo non hanno dato esiti positivi per Fabio Pecchia dato che lo costringerà ai box per un periodo non breve. Il problema, era noto, era al legamento collaterale mediale con i tempi di recupero che sono già stimabili in 3/4 settimane.

"Lo staff medico del Parma Calcio comunica che il calciatore Milan Djuric, in seguito agli esami strumentali e alla visita ortopedica eseguita in data odierna, ha riportato un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale"Data la fisicità importante del centravanti, è più probabile che, considerando la riatletizzazione, la forbice possa coprire tutte e 4 le settimane, costringendo il Parma a fare a meno di lui, di fatto, contro(derby) gare casalinghe e controin trasferta. Possibile che il ritorno in campo possa esserci contro ilil 9 marzo, ma la gara segnata in rosso resta quella in trasferta a, da ex, ultima prima della sosta nazionali.