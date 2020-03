Il Parma ha donato 25 mila euro al reparto di malattie infettive dell'ospedale Maggiore. Questo il comunicato del club ducale: "Il Parma Calcio 1913 ha donato 25 mila euro al Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma, con la finalità di dare un aiuto concreto per affrontare la situazione sanitaria attuale. Anche i nostri dirigenti, tecnici e calciatori si stanno mobilitando per dare un contributo tangibile a titolo personale. Tutti con lo stesso scopo: scendere in campo al fianco della squadra più forte di Parma, aiutando in maniera attiva quelle persone di tutti i reparti dell’Ospedale di Parma che stanno lavorando senza sosta e dietro le quinte per affrontare una situazione difficile".