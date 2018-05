Il direttore sportivo del Parma neo-promosso in serie A, Daniele Faggiano ha dichiarato a Radio RAI: "D'Aversa resterà sicuramente il nostro allenatore. Stiamo lavorando sul futuro ad ampio raggio, arriverà qualche straniero e giovane interessante, oltre a qualche collaborazione con delle società di A per far maturare dei ragazzi. Sabato sera arriverà la parte cinese per festeggiare tutti assieme, poi si farà il budget. Ricostruiremo per mantenere la categoria senza prendere giocatori che non ci possiamo permettere come accadde in passato, bisognerà fare delle scelte senza cuore".