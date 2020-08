Giorni concitati in casa Parma dopo l'addio di Daniele Faggiano alla volta di Genova, sponda rossoblu: per il ruolo di nuovo direttore sportivo alla fine la scelta è caduta su Marcello Carli, ex direttore sportivo del Cagliari. Manca ancora l'ufficialità che potrebbe arrivare in giornata, ma ormai ci siamo, come riporta La Gazzetta di Parma.