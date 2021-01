Andrea Conti è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Parma. L'ormai ex terzino del Milan è arrivato in città questa mattina per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà alla formazione gialloblù. Conti si trasferisce al Parma in prestito con obbligo di riscatto fissato in 7 milioni di euro.



A Sky Sport ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sono molto felice, contento. Ho parlato col mister, già lo conoscevo. Darò sicuramente il massimo, spero di riuscire a dare il mio contributo".