La partita tra Parma e Sampdoria cementerà ulteriormente un rapporto - che dura da 30 anni - tra due società e due tifoserie storicamente connesse, ma sarà l'occasione anche per un'iniziativa piuttosto curiosa e utile. Protagoniste le maglie delle due squadre, che subiranno un restyling molto originale in vista del match. Le due formazioni scenderanno infatti in campo con una divisa speciale, che celebrerà il legame tra le due compagini. Quella del Parma, confezionata da Erreà, sarà un tributo ai colori della Samp: blu, ovviamente, ma con al centro la classica banda orizzontale a quattro colori: ci saranno le due righe bianche, ma al centro non troveranno spazio il rosso e il nero, bensì il giallo e il blu del Parma. La maglia della Samp da trasferta, bianca e prodotta da Joma, sarà invece rivisitata proponendo al centro la croce tipica del club ducale, ma tracciata utilizzando i celebri colori blucerchiati. Presente anche un ricamo dorato con indicata la data della partita, mentre nella parte bassa della t-shirt è stata apposta una patch recante i colori sociali e l’anno di fondazione delle società. Ad essere particolarmente significativo è lo scopo dell'iniziativa, denominata 'Blucrociati - not just colours'. Le maglie verranno messe in vendita tramite i consueti canali delle due società, mentre quelle usate dai calciatori saranno messe all'asta. Il ricavato del Parma andrà all'Istituto "Gaslini" di Genova, quello della Samp all'Ospedale dei Bambini di Parma.