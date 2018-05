Matteo Brunori Sandri, attaccante del Villabiagio, autore di 23 reti in 34 gare in Serie D, sarà un nuovo giocatore del Parma. Classe '94, Brunori Sandri parla così a eccellenzacalcio.it: "La Serie A è il sogno di ogni bambino. Grazie a tutta la mia famiglia, al mio agente Sandro Stemperini, al Petrignano e al Villabiagio che mi hanno dato la possibilità di mettermi in mostra. Ma il grazie più grande va a mio nonno Luigi. Ho esultato davanti alla tv come se avessi segnato io. Lo ripeto, sto vivendo il sogno che avrei voluto sempre vivere da bambino. Adesso voglio giocarmela fino in fondo con una maturità diversa rispetto a qualche anno fa. Prima facevo un po' il fenomeno. Tornare a casa, ripartire da zero mi è servito per capire che stavo sbagliando tutto".