Nicolas Schiappacasse, attaccante del Parma, ha scelto la maglia numero 10. Si presenta così, l'uruguagio, arrivato in prestito per 18 mesi dall'Atletico Madrid, in conferenza stampa: "Ho visto la partita dell’Atlético Madrid ieri sera contro la Juventus, sono molto contento perché l’Atlético è la squadra che mi ha scoperto. Battere una squadra forte come i bianconeri non è facile. Sono felice anche per Gimenez, per Godin, che conosco e ieri sera hanno anche segnato. Da sempre ho seguito il calcio italiano, conosco il Parma così come i suoi giocatori e le sue vittorie. Quando mi è stata prospettata l’idea di venire qui sono stato molto contento, questo club ha una grande storia e non ci ho pensato due volte. Ho scelto Parma perché questo è un passo importante della mia carriera, la Serie A è un campionato molto forte e nella mia carriera mi servirà. Il Parma è un club storico che mi aiuterà tanto, sono felice di essere qui e darò tutto me stesso per la squadra e per migliorare".



SULLA 10 - "Quando sono arrivato mi è stato detto che c’erano liberi il 7, il 10 e l’11. Avrei scelto qualsiasi numero però il 10 mi piace, perché l’ho sempre avuto anche in Uruguay. E’ stato sempre il mio numero preferito e mi è venuto naturale. Non ho ancora parlato in maniera approfondita con Mister D’Aversa ma il gioco del Parma è adatto alle mie caratteristiche, chiudere gli spazi e ripartire velocemente. La velocità è uno dei miei punti di forza e questo tipo di gioco a qualsiasi attaccante piacerebbe. Posso far valere le mie qualità2