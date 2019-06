Il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato di un'idea di mercato dei gialloblù, tramontata sul nascere: "Abbiamo pensato a De Rossi dopo la partita contro la Roma - ha svelato a Radio Kiss Kiss - ma non possiamo permettercelo". Su Balotelli: "Lo vorrebbero tutti. Se dovesse arrivare lui non potrebbe arrivare Inglese. Col Napoli abbiamo un ottimo rapporto, ci organizziamo sempre per fare il meglio di tutti e due i club".