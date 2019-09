Il ds del Parma Daniele Faggiano è intervenuto a Radio Sportiva il giorno dopo il successo contro il Sassuolo: "Quasi non ci credevamo più alla fine, dopo le tante disavventure. Per fortuna è arrivata quella carambola al 95'! Quella di ieri è stata una partita strana, che perdi nel 90% dei casi. Ma ho visto un buon Parma, come a Cagliari. Mercato? Vorremmo sempre alzare l'asticella, ma dobbiamo guardare anche al mercato delle altre squadre: il campionato si è livellato verso l'alto, non esistono squadre materasso. Karamoh? Ancora si parla di lui? Basta! Si farà trovare pronto quando sarà al massimo e verrà chiamato in causa. Inglese? Deve carburare e lo sta facendo, sta sentendo il lavoro della preparazione, ma le sue qualità non sono sparite da un giorno all'altro. per noi è un giocatore fondamentale".